شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يرد على شائعات كورونا بـ"مراوغة فى الجيم".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على اثبات سلامته والرد عل شائعات إصابته بفيروس كورونا، حيث قام اللاعب بنشر مقطع فيديو صغير عبر ستورى حسابه الشخصى على انستجرام، خلال خوضه بعض التدريبات البدنية فى صالة الجيم، والتمرين على عملية المراوغة أمام الخصم بدون كرة.

وأعلن بن شرقى، سلامته من فيروس كورونا، قائلاً عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام" إنه جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وكان مصدر مقرب من أشرف بن شرقى، أكد إنه لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، مشددا إن اللاعب سليم وسيتواجد مع النادى الأبيض، بصورة طبيعية، من أجل الانتظام فى معسكر مواجهة الأهلى، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

وتقرر تعديل موعد وصول كلاً من الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وكذلك الدولى المغربى أشرف بن شرقى، إلى القاهرة بعد انتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم، من أجل الانضمام لمعسكر الفريق المغلق الذى سينطلق غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.