شكرا لقرائتكم خبر عن مبارة استعراضية فى تنس الطاولة تجمع وزيرا التعليم والرياضة مع شوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الوزير خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، مباراة استعراضية فى تنس الطاولة وأخرى فى كرة القدم، بصحبة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، وذلك فى افتتاح دورى الوزارات ولا للتعصب، قبل اللقاء الهام الذى يجمع قطبى الكرة المصرية فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 29 نوفمبر الجارى.



مباراة استعراضية (1)



مباراة استعراضية (2)



مباراة استعراضية (3)



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وفى وقت سابق، أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الأمور تسير بشكل منتظم وجيد مع المنتخب الأولمبي، وأنه يسعى إلى تكوين فريق قوي يصنع التاريخ، مشيرا إلى أنه بدأ التدريب في مدرسة الكرة حتى وصل إلى مكانته الحالية في التدريب وعلى مستوى المنتخبات، وحصل على بطولة إفريقيا 1997م، واكتسب خبرة كبيرة ودرس علوم كرة القدم في ألمانيا، وهو ما أضاف لخبراته في التدريب.

وأضاف: "نتعامل اليوم مع لاعبين نجوم كبار في فرقهم، وهناك لاعبين تحتاج إلى المشاركة في المباريات، لذلك يتم العمل على عمل شيء من الألفة بين كل هؤلاء اللاعبين، خاصة وأن مصيري كمدرب مرتبط بأقدامهم، لذلك لابد من التعامل مع وفقا للتطور الموجود في العالم، والوصول إلى عقليتهم، وهو ما أفعله أنا والجهاز الفني مع اللاعبين".

وقال: "لأول مرة نفوز على منتخب كبير بحجم البرازيل، وأنا خضت مباراة أمام البرازيل في وقت سابق وتعادلنا معهم رغم أنهم كان بين صفوفهم لويس كاكا، وكان محمد شوقي المدرب المساعد الآن، أحد لاعبي المنتخب الأولمبي في ذلك الوقت، ونسعى لكسر الرهبة لدى اللاعبين ليتمكنوا من اللعب أمام أي خصم وتحت أي ظروف، وأوجه الشكر إلى وزير الرياضة لدعمه الكبير وحرصه على إقامة مباريات هامة كمباراة البرازيل".

وتابع: "جميع لاعبي المنتخب الأولمبي مميزون على الرغم من غياب رمضان صبحي ومصطفى محمد وأبو الفتوح، واليابان الآن وضعت مصر ضمن المنتخبات التي ترغي في مواجهتها استعدادا للأولمبياد بعد رفع قيود فيروس كورونا بها، ويعتبر تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبين حافزا كبيرا على التنافس وتحقيق أفضل النتائج".