شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى تلفزيون"الخليج 365" :الشامي يقاطع جلسة أبو ريدة ويرفض رئاسة علام للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون الخليج 365 أن محمود الشامي عضو الجبلاية السابق،رفض حضور الجلسة التي دعا لها هاني ابو ريدة امس لتشكيل القائمة التي ستخوض انتخابات الجبلاية وتشهد ترشيح جمال علام للرئاسة في حالة عدم ترشح أبو ريده ،ومعه محمود الشامي نائبا وفي العضوية كل من خالد لطيف وعصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني وكرم كردي وأشرف محرم .

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تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 " أن محمود الشامي رفض الحضور اعتراضا علي تولي جمال علام الرئاسة حيث يفكر جديا في الترشح للرئاسة حال اعتذار هاني ابو ريدة .

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.