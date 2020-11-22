شكرا لقرائتكم خبر عن قائد المقاولون يحكى كواليس تكريم "حارس" الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسن الشامى كابتن فريق المقاولون العرب، عن كواليس انتاجه لأغنية جديدة تكريماً لـ "عم حارس" عامل غرف خلع الملابس بالنادى الأهلى، وقال الشامى فى تصريحات خاصة: الأمر بدأ بعد الفيلم الوثائقى الذى عرضته قناة الأهلى مؤخراً عن عم حارس وشعرت بمدى وفائه وإخلاصه فى عمله، وقمت بكتابة كلمات الأغنية فى فترة توقف كورونا وبعد عرض الفيلم الوثائقى رأيت أن هذا الوقت المناسب لإصدار الأغنية.

واصل: لم يكن لى تواصل من قبل مع عم حارس حتى مباراة الأهلى والمقاولون الأخيرة فى دورى الموسم الماضى، قام محمود كهربا لاعب الأهلى بإبلاغ عم حارس بالأمر وجاء إلى وشكرنى قبل أن يستمع إليها، ورد فعله أسعدنى جداً، عم حارس مثال للإخلاص فى العمل ويستحق التكريم.

استكمل: نادى المقاولون دعمنى بعد الأغنية وخاصة المهندس محمد عادل فتحى، وقال لى "كمل واحنا فى ضهرك".

واختتم: لم أضع خطة لاستكمال التأليف فى الفترة المقبلة ولكنى تلقيت الكثير من العروض بعد انتشار الأغنية، وأجهز لأغنية جديدة للمقاولون وأغنية أخرى لدعم القوات المسلحة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، اليوم الأحد، لمسحة طبية للكشف عن كورونا وفقاً للبروتكولات المتبعة من قبل اتحاد الكرة المصرى، وذلك للإطمئنان على جميع اللاعبين قبل السفر إلى جيبوتى بـ 48 ساعة لمواجهة فريق أرتا سولار فى ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام يوم 29 نوفمبر الجارى، ومن المقرر أن يترأس محسن صلاح رئيس النادى، بعثة ذئاب الجبل فى جيبوتى.

فى سياق متصل، كشفت نتائج المسحة الطبية التى خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، الخميس الماضى، عن خطأ تحليل رابيد تيست الذى خضع له اللاعبون مؤخراً للاطامئنان على الفريق، والذى أظهر وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا، حيث أكدت المسحة الطبية الجديدة سلبية جميع النتائج، وشدد الجهاز الفنى للفريق على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة مع اقتراب موعد المباراة الأولى لذئاب الجبل فى كأس الكونفدرالية أمام أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ 64.

وكان المقاولون قد ضم 5 صفقات جديدة وهم، هيثم الجوينى مهاجم الترجى التونسى السابق، ووسيم النغموشى، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، وأحمد شكرى لاعب الأهل السابق، فيما انتهت إعارة كل من شكرى نجيب مهاجم الإسماعيلى ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.