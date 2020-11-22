شكرا لقرائتكم خبر عن ديربى دورى المحترفين بين الأهلى والزمالك فى نهائى محترفى اليد "بدون جمهور " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد على إقامة مواجهة ديربى نهائى دورى المحترفين 2019 / 2020 بين الأهلى والزمالك المقرر لها يوم 29 نوفمبر الجارى بصالة أكتوبر الدولية بدون الجمهور فى ظل إنتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة فى موجته الثانية .

وتشهد جولة 28 نوفمبر بدورى المحترفين لاستكمال موسم 2019/2020 لقاءات مهمة بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش والزمالك مع سبورتنج والأولمبى مع هليوبوليس وسموحة مع البنك الأهلى، بينما تشهد الجولة الختامية لقاءات بين طلائع الجيش مع الأولمبى وسبورتنج مع سموحة وهليوبوليس مع البنك الأهلى والأهلى مع الزمالك.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.