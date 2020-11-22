شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريوهان أمام ساسى ومعلول للعودة للقاهرة بعد عطل الطائرة في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الثنائى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك وعلى معلول لاعب وسط الأهلى، فى مطار تونس، على مدار اليوم، الأحد، انتظارا لإصلاح العطل الخاص بالطائرة الذى تسبب فى تأجيل عودتهما بالأمس، إلا إنه حتى اللحظة الجارية لم يتم إصلاح العطل حيث ينتظر الثنائى الموقف النهائى للرحلة الخاصة بعودتهما إلى القاهرة وخلال ساعة حال عدم إصلاح العطل سيتعذر وصول الثنائى اليوم إلى القاهرة.

ويوجد سيناريوهين أمام ساسى ومعلول من أجل العودة إلى القاهرة فى الوقت الحالى حال عدم إصلاح العطل هو انتظار الثنائى لرحلة جديدة غدا، الإثنين، أو بعد غد، الثلاثاء، أو العودة إلى القاهرة من خلال طائرة خاصة وهي السيناريوهات التى يدرسها ساسى حاليا مع إدارة نادى الزمالك بعدما تواصل مع إدارة النادى بعد تعذر عودته إلى القاهرة التى كان من المقرر لها أمس.

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، وسط غياب ساسى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران، اليوم، فى ملعب النادى، استعدادا لدخول معسكر مغلق غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

فيما تواجد محمد حسن لاعب وسط الزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد في سيارته، بعدما جاءت مسحته السابقة إيجابية، وتواجد اللاعب في السيارة، منذ دخوله إلى مقر النادي حتى مغادرته، حيث لم يقم بالنزول أو الاختلاط بأي لاعب.

كما تواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع المدرب للمسحة بشكل منفرد في سيارته بعد إيجابية مسحته السابقة حيث قام بإتباع الإجراءات الاحترازية فى الفترة الأخيرة والبروتوكول العلاجي و خضع للمسحة اليوم للاطمئنان عليه.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه غداً، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.