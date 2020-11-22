شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى تلفزيون ”الخليج 365” كهربا خارج حسابات الأهلي فى مواجهة الزمالك بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في لايف على تلفزيون " الخليج 365 " أن نتيجة المسحة الجديدة التي أجراها محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي والتي اجراها أمس السبت ، جاءت إيجابية أيضا ليستمر عزل اللاعب واستبعاده من تدريبات الأهلي.

لمتابعة لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365

أضاف الإعلامي محمد شبانه في برنامج " مع شبانه " على تلفزيون الخليج 365 :كهربا خرج من حسابات الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في مواجهة الزمالك بنهائي بطولة دوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل، إلا أنه في حالة تعافيه قبل المباراة سيتم اصطحابة لمعسكر المباراة ولكن انعدمت فرص تواجده اساسيا في المباراة المرتفبة لعدم خوضه الحصص التدريبية الكافية مع الفريق الأحمر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.