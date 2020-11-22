شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُنهي أخر مران بالتتش ويبدأ معسكر الإستعداد لنهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل فريق الاهلي معسكرًا مغلقًا مساء اليوم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، ‏استعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة في نهائي دوري ‏أبطال إفريقيا أمام الزمالك وخاض الأهلي مرانه الأخير على ملعب التتش في الرابعة عصر اليوم، وعقب نهاية المران ‏توجه الفريق إلى أحد الفنادق لبدء المعسكر المغلق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الجنوب ‏إفريقي بيتسو موسيماني.‏

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية أمس في مقر النادي بالجزيرة عقب ‏العودة ‏مباشرة من الإسكندرية والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد ‏برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد في نصف نهائي كأس مصر.

من ناحية أخرى يجرى محمود كهربا، لاعب الفريق مسحة طبية جديدة غدا الاثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وخضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية أمس الأحد ــ بشكل منفرد ـ أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة غدا؛ للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق. وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة. جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل.