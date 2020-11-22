شكرا لقرائتكم خبر عن إيجابية مسحة أحمد عبد الله عضو اتحاد الكرة و إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها ايجابية ،وتتضرع أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور أحمد عبد الله وجميع المصابين

دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الـ 96 للانعقاد غير العادي في الحادية عشر صباح الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الحالي لمناقشة بنود اللائحة الجديدة للاتحاد التي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وفق التكليف الصادر لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد.

يعقد الاجتماع في قاعة إيمرنت بفندق الماسة بمدينة نصر ويبدأ تسجيل الحضور اعتبارا من التاسعة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة جميع الحضور.

يتولى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، مهمة المنسق بين الاتحاد الأفريقى الكاف والاتحاد المصرى فيما يتعلق بنهائى القرن بين الأهلى والزمالك، وأسفرت الاجتماعات بين الطرفين على إسناد هذه المهمة لمحمد فضل لتخرج المباراة لبر الأمان وبتنسيق كامل بين الكاف واللجنة الخماسية لتسهيل مهمة الطرفين لتقديم نهائى أفريقى مشرف للكرة المصرية.