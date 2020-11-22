شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الأهلى أمام التتش لمؤازرة الفريق قبل نهائى أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو من تجمع عدد من أعضاء النادى الأهلى أمام ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، حيث رددوا هتافات تحفيزية للاعبين والجهاز الفنى، كنوع من الدعم المعنوى بعد الأنباء التى انتشرت مؤخراً عن إصابة أكثر من نجم بالفريق بفيروس كورونا وأخرهم وليد سليمان صانع ألعاب القلعة الحمراء وأحد أهم العناصر الهجومية بالفريق، وردد الأعضاء الهتافات المدوية بإسم الأهلى أمام التتش ، وحاول الأعضاء دعم اللاعبن وطالبوهم بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الجمعة المقبل بإستاد القاهرة.
وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، قرر ضم رباعى الفريق غير المقيد بالقائمة الأفريقية «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم، الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وأجرى الرباعى مسحة طبية مع الفريق أمس وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم سيتواجد اللاعبون فى تدريبات الفريق بمعسكره المغلق استعدادًا للنهائى الأفريقي. ويخوض الأهلى مرانه مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول فى معسكر مغلق حتى موعد مباراة نهائى دورى الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري.
من ناحية أخرى يجرى محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مسحة طبية جديدة غدا الاثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وخضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية أمس الأحد ــ بشكل منفرد ـ أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة غدا؛ للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق. وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة. جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل.
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