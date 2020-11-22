شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية إصابة اللاعب وليد سليمان بكورونا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم فى النادى الأهلى، بعدما أظهرت المسحة الأولى إيجابية المسحة.‏

وأجرى اللاعبون والجهاز الفنى مسحة طبية، أمس، فى مقر النادى بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التى أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتى حقق خلالها الأهلى الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندرى فى دور نصف نهائى ‏بطولة كأس مصر.‏



إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا

وبينما تنتظر الجماهير نتيجة المسحة الجديدة للاطمئنان على اللاعب، جاءت الإصابة عقب المسحة التي أجراها الفريق بعد مواجهة أبوقير للأسمدة في كأس مصر، وباستثناء اللاعبين الذين سبق الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم لا يوجد أي حالات أخرى، ومن المقرر أن يبدأ معسكر الفريق اليوم استعدادات مواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا.