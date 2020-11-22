جمهور الأهلى للاعبين قبل نهائى أفريقيا: "أكتبوا اسمائكم بأحرف من ذهب"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من جمهور الأهلى، على تحفيز اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز على الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى، حيث قام بعض الجمهور بوضع لافتة على حافلة الفريق الأحمر مكتوب عليها: "أكتبوا اسمائكم بأحرف من ذهب فى تاريخ الأهلى".

وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، قرر ضم رباعى الفريق غير المقيد بالقائمة الأفريقية «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم، الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأجرى الرباعى مسحة طبية مع الفريق أمس وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم سيتواجد اللاعبون فى تدريبات الفريق بمعسكره المغلق استعدادًا للنهائى الأفريقي. ويخوض الأهلى مرانه مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول فى معسكر مغلق حتى موعد مباراة نهائى دورى الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري.‏

من ناحية أخرى يجرى محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مسحة طبية جديدة غدا الاثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وخضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية أمس الأحد ــ بشكل منفرد ـ أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة غدا؛ للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق. وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة. جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل.