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شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى للاعبين قبل نهائى أفريقيا: "أكتبوا اسمائكم بأحرف من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من جمهور الأهلى، على تحفيز اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز على الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر له يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولى، حيث قام بعض الجمهور بوضع لافتة على حافلة الفريق الأحمر مكتوب عليها: "أكتبوا اسمائكم بأحرف من ذهب فى تاريخ الأهلى".
وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، قرر ضم رباعى الفريق غير المقيد بالقائمة الأفريقية «صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق وبدر بانون» إلى معسكر الفريق الذى ينطلق اليوم، الأحد؛ استعدادًا لخوض نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وأجرى الرباعى مسحة طبية مع الفريق أمس وجاءت نتيجتها سلبية، ومن ثم سيتواجد اللاعبون فى تدريبات الفريق بمعسكره المغلق استعدادًا للنهائى الأفريقي. ويخوض الأهلى مرانه مساء اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، قبل الدخول فى معسكر مغلق حتى موعد مباراة نهائى دورى الأبطال يوم 27 نوفمبر الجاري.
من ناحية أخرى يجرى محمود كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مسحة طبية جديدة غدا الاثنين؛ للاطمئنان عليه قبل الانضمام لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.
وخضع محمود كهربا لفحوصات وتحاليل طبية أمس الأحد ــ بشكل منفرد ـ أثبتت جميعها تحسن حالة اللاعب بشكل كبير جدا، بينما يقوم بإجراء المسحة الطبية الأخيرة غدا؛ للتأكد من سلامته ولحاقه بمعسكر الفريق. وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق، معسكرًا مغلقًا ابتداء من اليوم الأحد، وحتى الانتهاء من المباراة المرتقبة فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجارى باستاد القاهرة. جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة المقبل.
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