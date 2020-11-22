شكرا لقرائتكم خبر عن أتحاد السلة يعلن موعد السوبر المحلي ومباراة الاهلي والزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل مواعيد المباريات المتبقية من دوري المرتبط رجال وسيدات بجانب مواعيد مواجهات كأس مصر رجال وسيدات وموعد مباراتي السوبر رجال وسيدات.

وتعود المنافسات المحلية من جديد مرة أخرى بعد توقف لفترة طويلة بسبب الارتباطات الدولية للمنتخب الأول ومنتخبات الناشئين ، واعلنت لجنة المسابقات عن الادوار المقبلة من بينها المواجهة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في دور الـ 8 ببطولة دوري المرتبط رجال والتي ستقام يومي الخميس والسبت 17 و19 ديسمبر القادم على ملاعب محايدة.

كما أعلنت اللجنة أيضًا عن إقامة مباراة كأس السوبر للرجال بين الاتحاد السكندري والنادي الأهلي يوم الجمعة 8 يناير، وهو نفس اليوم الذي ستقام فيه مباراة كأس سوبر السيدات بين الأهلي وهليوبوليس على أن يتم تحديد الملاعب في وقت لاحق، أما عن بطولة كأس مصر، فمن المقرر أن ينطلق دور الـ 32 رجال يوم 2 يناير من العام المقبل، وفي نفس اليوم تنطلق مواجهات دور الـ 8 في كأس مصر للسيدات.