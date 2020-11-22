شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف موعد عودة بن شرقي وساسي للقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن وصول المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الفريق الي القاهرة غدا الإثنين، موضحا أنه علي تواصل معه بشكل دائم ويطمئن عليه مشددا على أنه بخير.

أضاف أمير مرتضى أنه بالنسبة للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، فإن هناك مشكلة في الطيران مشيرا إلى أن اللاعب حاليا في مطار تونس لكن توجد مشكلة معه وزميله علي معلول لاعب الأهلي.

أشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أنه يتواصل في الوقت الحالي مع شركة مصر للطيران لحل مشكلة ساس، ومن ثم سيعود اللاعب بعدها للقاهرة .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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