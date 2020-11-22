شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لبدلاء الزمالك اللذين لم يشاركو أمام فريق مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا بدنيا وتأهيليا خفيفا لمجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس .

حيث أدوا تدريبات بدنية خفيفة، ومن ثم تدريبات تأهيلية بالكرة، واستمرت هذه الحصة لدقائق قليلة، تحت قيادة جوزيه بيدرو مدرب الأحمال، ومتابعة من كوستا مدرب الفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا .