شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم عمر السعيد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. واصبح السعيد جاهز من الناحية الطبية للفترة المقبلة. وشارك اللاعب في الفقرات التأهيلية بمران اليوم، وكذلك الفنية بصحبة مجموعة اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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