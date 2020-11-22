شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا جديدة للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران المقرر له بعد قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.