شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لزيزو استعداد للقمة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى أحمد سيد «زيزو» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بآداء فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لزيزو يستكمله بجيمانيزوم النادي، وعليه لم يشارك مع باقي اللاعبين في الفقرات التدريبية اليوم، وهما الذين تواجدوا على دكة البدلاء حيث كان متواجدا معهم، أو لم يشاركوا بلقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس.

يأتي ذلك من أجل حصول اللاعب على أعلى قسط من الراحة وعمليات الاستشفاء، ليكون جاهزا بالشكل الأمثل، استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا .