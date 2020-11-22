شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية منفردة لمحمد حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد محمد حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد في سيارته .

وتواجد اللاعب في السيارة، منذ دخوله إلى مقر النادي حتى مغادرته، حيث لم يقم بالنزول أو الاختلاط بأي لاعب.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.