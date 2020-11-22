شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي يؤازر لاعبي الزمالك في المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على متابعة كافة الأمور الإدارية والتجهيزية للفريق اليوم.

وتواجد المشرف على الكرة بملعب عبداللطيف أبو رجيلة على هامش المران اليوم، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي .

كما حرص أمير مرتضى على الوقوف على الإجراءات الاحترازية والطبية المتبعة ومتابعتها بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل إجراء الفريق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق المران اليوم.