شكرا لقرائتكم خبر عن بيدرو يشرف علي المران الاستشفائي للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا بدنيا واستشفائيا خاصا للاعبين الذين شاركوا بلقاء الكأس أمام نادي مصر أمس والذي فاز به الزمالك بهدفين لهدف وتأهله لنصف نهائي البطولة التي يحمل لقبها.

حيث يؤدي اللاعبون بعض التدريبات البدنية بجمانيزيوم النادي، بجانب عمليات الاستشفاء، وذلك لمعالجة الارهاق العضلي ، والوصول إلى أعلى معدل تحهيزي للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا .