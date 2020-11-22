شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة تأهيلية لعلاء وعيد في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدي محمود علاء وأحمد عيد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة، وذلك بالجري حول الملعب.

جاء ذلك على الرغم من مشاركة الثنائي في لقاء أمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس بالكامل .

واستكمل الثنائي باقي التدريبات البدنية والاستشفاء بجيمانيزيوم النادي.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي .