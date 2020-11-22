شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبدالهادي في نادي الزمالك بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا.

وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع المدرب للمسحة بشكل منفرد في سيارته .

وتواجد عبدالهادي في السيارة، منذ دخوله إلى مقر النادي حتى مغادرته، حيث لم يقم بالنزول أو الاختلاط بأي أحد.

وكانت المسحة السابقة للمدرب قد ظهرت إيجابية حيث قام باتباع الإجراءات الاحترازية الفترة الأخيرة و البروتوكول العلاجي و خضع للمسحة اليوم للاطمئنان عليه.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.