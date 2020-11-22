شكرا لقرائتكم خبر عن نجم المقاولون ينضم للبنك الاهلي رسميا والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل نادي البنك الاهلي بقيادة محمد يوسف تدعيم صفوفه استعدادا للموسم المقبل بدوري القسم الثاني . ونجح البنك الاهلي في الحصول علي توقيع محمود السيد لاعب المقاولون العرب رسميا في واحدة من الصفقات القوية . ووقع محمود السيد للبنك الاهلي لمدة موسمين رسميا وتم توقيع العقود في حضور حمادة هاشم مدير التعاقدات بالنادي ومحمد الزيات وكيل اللاعب وصلاح سالم . محمود السيد يمتلك إمكانيات كبيرة وخبرات جيدة وبدا مسيرته مع الكرة من صفوف ناشئين نادي النصر كما لعب الفريق الأول وانتقل منه لنادي للجونة بالدوري الممتاز كما لعب لسموحة والمقاولون العرب . الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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