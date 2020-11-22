شكرا لقرائتكم خبر عن فضل مسئولا عن التنسيق مع الكاف بشأن نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تكليف محمد فضل عضو اللجنة بمهمة التنسيق والإشراف على تنظيم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين الزمالك والأهلي، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة نهائي دوري الأبطال والذي يجمع لأول مرة في التاريخ بين قطبي الكرة المصرية.

وتواجد فضل اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي بصحبة وفد من الاتحاد الأفريقي، لمعاينة ملعب المباراة ورؤية كافة التسهيلات والتجهيزات الخاصة بالمباراة النهائية وكافة الترتيبات استعدادا للمواجهة التاريخية.

وينتظر اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة قرار الأمن بشأن حضور الجماهير للمباراة النهائية بعد تقديم طلب رسمي بهذا الشأن خلال الأيام الماضية وفي انتظار الرد.

ويتولى محمد فضل بوصفه مشرفا ومنسقا على تنظيم المباراة النهائية مهمة تنظيم اللقاء وترتيبات حضور المسئولين وعملية مراسم وتسليم الكأس وغيرها من الترتيبات النهائية.