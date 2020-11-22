شكرا لقرائتكم خبر عن فضل مسئولا عن التنسيق مع الكاف بشأن نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تكليف محمد فضل عضو اللجنة بمهمة التنسيق والإشراف على تنظيم المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تجمع بين الزمالك والأهلي، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.
ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة نهائي دوري الأبطال والذي يجمع لأول مرة في التاريخ بين قطبي الكرة المصرية.
وتواجد فضل اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي بصحبة وفد من الاتحاد الأفريقي، لمعاينة ملعب المباراة ورؤية كافة التسهيلات والتجهيزات الخاصة بالمباراة النهائية وكافة الترتيبات استعدادا للمواجهة التاريخية.
وينتظر اتحاد الكرة خلال الأيام المقبلة قرار الأمن بشأن حضور الجماهير للمباراة النهائية بعد تقديم طلب رسمي بهذا الشأن خلال الأيام الماضية وفي انتظار الرد.
ويتولى محمد فضل بوصفه مشرفا ومنسقا على تنظيم المباراة النهائية مهمة تنظيم اللقاء وترتيبات حضور المسئولين وعملية مراسم وتسليم الكأس وغيرها من الترتيبات النهائية.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
112,676
-
تعافي
101,783
-
وفيات
6,535
كانت هذه تفاصيل خبر فضل مسئولا عن التنسيق مع الكاف بشأن نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.