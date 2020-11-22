شكرا لقرائتكم خبر فليك: لا أفكر في تدريب المنتخب الألماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صرح المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني هانزي فليك بأنه لا يهدر أفكارا بشأن شغل وظيفة المدير الفني للمنتخب الألماني.

وفي مقابلة مع صحيفة (فيلت آم زونتاج) الألمانية الصادرة أمس، قال فليك «أنا مرتبط بعقد، ولدي فريق رائع وأعمل لصالحه».

وطرح اسم فليك مرارا ليخلف يواخيم لوف في قيادة المنتخب في ظل الأزمة التي يشهدها جراء الهزيمة التاريخية أمام المنتخب الإسباني 0-6 في دوري الأمم الأوروبية، لا سيما وأن فليك كان مساعدا للوف في مونديال 2014 الذي فازت به ألمانيا.

وفي إشارة إلى الهزيمة التي مني بها المنتخب الثلاثاء الماضي، قال فليك «يواخيم قدم للمنتخب عملا ممتازا ودائما ما كان يراعي احتياجات الأندية، ومن المنطقي أن يتم توجيه النقد بعد النتيجة، لكنه لا يغير شيئا في تقديري في أن المنتخب سيلعب دورا جيدا في بطولة أوروبا في العام المقبل إذا أخذ الاستعداد المناسب، والسؤال عني (كخليفة للوف) ليس مطروحا بالنسبة لي».

وأبدى فليك تفهمه لتمسك لوف بالتخلي عن ضم توماس مولر وجيروم بواتينج، وكلاهما من بايرن، وماتس هوملز من بوروسيا دورتموند إلى المنتخب، وقال «إن يواخيم قرر هذا وأنا أتفهم تماما تمسكه بقراره، وهذا أمر مشروع، والأمر يتعلق هنا بتطوير أداء اللاعبين الشباب، وثمة مواهب عظيمة قادمة».

وكانت نتائج استطلاع أجراه معهد (فورسا) لقياس الرأي لصالح محطة (آر تي إل) ومحطة (إن تي في) الأربعاء الماضي أظهرت أن 66% من محبي كرة القدم بألمانيا يؤيدون استقالة لوف.

وأعرب 62% من مؤيدي استقالة لو عن رغبتهم في تولي المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب المهمة، فيما أعرب 19% عن رغبتهم في تولي هانزي فليك، أو توماس توخيل المدير، الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، المنصب.