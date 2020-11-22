أتلتيكو يفسد احتفاء ميسي بالمباراة رقم 800

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفسد أتلتيكو مدريد احتفال نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي بخوض المباراة رقم 800 له مع برشلونة ، بعدما حقق أتلتيكو الفوز 1 - 0 على برشلونة مساء أمس الأول في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكشف برشلونة على موقعه بالإنترنت أن المباراة أمام أتلتيكو كانت هي رقم 800 لميسي بقميص النادي الكتالوني ما بين مباريات رسمية في مختلف البطولات ومباريات ودية، وذلك على مدار 17 عاما له مع الفريق الأول، علما بأنها المباراة الرسمية رقم 742 له مع برشلونة مقابل 58 مباراة ودية.

وخلال المباريات الـ800 سقط ميسي وبرشلونة في فخ الهزيمة في 11% فقط من هذه المباريات، حيث حقق الفريق وميسي معا 561 انتصارا، منها 519 انتصارا في المباريات الرسمية مقابل 149 تعادلا، منها 137 تعادلا في المباريات الرسمية، و90 هزيمة، منها 86 هزيمة في المباريات الرسمية.

وخلال هذه المباريات سجل ميسي 677 هدفا، منها 640 هدفا في المباريات الرسمية.

ألقاب ميسي مع برشلونة