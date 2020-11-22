شكرا لقرائتكم عمر الجناينى اعضاء الجبلاية لانعقاد عمومية اتحاد الكرة الأحد المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الـ 96 للانعقاد غير العادي في الحادية عشر صباح الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر الحالي لمناقشة بنود اللائحة الجديدة للاتحاد التي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وفق التكليف الصادر لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد.

ويعقد الاجتماع في قاعة إيمرنت بفندق الماسة بمدينة نصر ويبدأ تسجيل الحضور اعتبارا من التاسعة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة جميع الحضور.