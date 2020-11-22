شكرا لقرائتكم شقيق محمد صلاح يلمح لشفاء الفرعون من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألمح نصر صلاح، شقيق نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن شفاء الأخير من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، بعدما أصيب الدولي المصري بفيروس كورونا خلال تواجد في مصر خلال معسكر المنتخب بشهر نوفمبر الجاري وقبل لقائي توجو بتصفيات أمم أفريقيا.

ونشر نصر صلاح عبر حسابه بموقع "انستجرام" صورة له برفقة محمد صلاح خلال حفل زفافه الأخير وعلق "الحمد لله".



محمد صلاح

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى عقوبة منتظرة على محمد صلاح من إدارة نادى ليفربول، بعد اختراق قواعد التباعد الإجتماعى، في حفل زفاف شقيقه الأخير، والذى كان سبباً في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الدولى المصري محمد صلاح، قد حضر إلى القاهرة للإنضمام إلى معسكر منتخب مصر لخوض مباراتي توجو بالجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، وقبل التوجه إلى معسكر الفراعنة حضر زفاف شقيقه برفقة محمد الننى نجم أرسنال ومحمود حسن تريزيجيه، ثم يتم ثبوت إيجابية المسحة التي خضع لها قبل بدء التدريبات مع المنتخب الوطني.

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو"المقربة من النادى، على لسان الألماني يورجن كلوب، إن العقوبة المنتظر توقيعها على محمد صلاح ستكون خاصة داخل النادى، ومرفوض تداولها في وسائل الإعلام.

وتعرض محمد صلاح نجم ليفربول، لانتقادات شديدة بعد حضور حفل زفاف شقيقه بدون الإلتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وهو ما عرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول، قد علق على إصابة صلاح بكورونا، قائلاً ""سيعود محمد صلاح، لا يوجد الكثير لنصرح به للإعلام فى الحقيقة، حفل زفاف الأخ لحظة مميزة للحقيقة، لاعبو الفريق ملتزمون بشكل لا يصدق، تكلمت مع محمد صلاح وتحدثت معه على الهاتف بسبب ماحصل، ليس هناك شيء آخر لأقوله أمام الإعلام ".

وتأتى إصابة المصري محمد صلاح، لتزيد من أوجاع ليفربول، خاصة في ظل الغيابات التي تضرب الريدز حالياً وهم فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ترينت ألكسندر أرنولد، تياجو ألكانتارا وفابينيو.