شكرا لقرائتكم تعديل موعد وصول ساسى وبن شرقى إلى القاهرة.. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقرر تعديل موعد وصول كلاً من الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، وكذلك الدولى المغربى أشرف بن شرقى جناح الفريق، إلى القاهرة بعد انتهاء مهمتهم مع منتخبات بلادهم، من أجل الانضمام لمعسكر الفريق المغلق الذى سينطلق غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

وكشف مصدر مطلع إنه من المنتظر أن يصل فرجانى ساسى فى الساعات المتأخرة من اليوم الأحد، حيث بدأ رحلة العودة من تونس فى الوقت الحالى، على أن يعود بن شرقى إلى القاهرة غدًا الاثنين، لافتًا إلى إن الثنائى سينضمان لمعسكر الفريق فور وصولهما وخضوعهما للمسحة الطبية للكشف عن فيرس كورونا.

وأعلن بن شرقى، سلامته من فيروس كورونا وهوا ما نشره "اليوم السابع" من خلال مصادر مقربة من اللاعب التى أكدت سلامته من فيروس كورونا، وقال بن شرقى عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام" إنه جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وكان مصدر مقرب من أشرف بن شرقى، أكد إنه لم يتعرض للإصابة بفيروس كورونا، مشددا إن اللاعب سليم وسيتواجد مع النادى الأبيض، بصورة طبيعية، من أجل الانتظام فى معسكر مواجهة الأهلى، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة.

وتابع المصدر ذاته إن عودة بن شرقى للزمالك ستكون خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما خضع لاعبو الفريق، والجهاز الفني والإداري والطبي، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران المقرر له بعد قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادا لدخول المعسكر.