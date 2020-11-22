شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا قبل معسكر الاستعداد لقمة القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الزمالك، والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران المقرر له بعد قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادا لدخول معسكر مغلق غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

فيما تواجد محمد حسن لاعب وسط الزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد في سيارته، بعدما جاءت مسحته السابقة إيجابية، وتواجد اللاعب في السيارة، منذ دخوله إلى مقر النادي حتى مغادرته، حيث لم يقم بالنزول أو الاختلاط بأي لاعب.

كما تواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع المدرب للمسحة بشكل منفرد في سيارته بعد إيجابية مسحته السابقة حيث قام بإتباع الإجراءات الاحترازية فى الفترة الأخيرة والبروتوكول العلاجي و خضع للمسحة اليوم للاطمئنان عليه.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه غداً، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.