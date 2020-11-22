شكرا لقرائتكم محمد شبانة: أحمد ياسر ريان يُكمل عقد العائدين من الإعارة للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في تلفزيون " اليوم السابع " أن مسئولو النادي الأهلي أبلغو أحمد ريان مهاجم الفريق المنتهي إعارته للجونة بالعودة للفريق في الموسم الجديد، وذلك لتدعيم هجوم الفريق بسبب صعوبة ضم مهاجم اجنبي جديد خلال الفترة الحالية لضيق الوقت من ناحية ولاكتمال قائمة الأجانب في صفوف الفريق من ناحية أخري.

تابع الإعلامي محمد شبانه في برنامج " مع شبانه " أن ريان أكل عقد اللاعبين العائدين من الإعارة للأهلي وعددهم 5 وهم أكرم توفيق ومحمد شريف وناصر ماهر وصلاح محسن وأخيرا أحمد ريان، والذي كان موقفه معلق قبل ان يتم حسم مصيره خلال الساعات الماضية ، ويعاني أحمد ريان حاليا من الإصابة بفيروس كورونا ،الا انه تم ابلاغ اللاعب بالانتظام في تدريبات الأهلي بمجرد تعافيه منه ليبدأ الاستعدادات مع الفريق الأحمر للموسم الجديد ،حيث سيتم وضع برنامج خاص لتجهيز الخماسي العائد من الإعارة قبل انطلاق الموسم الجديد.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.