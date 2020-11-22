شكرا لقرائتكم شاهد.. نجوم الكرة المصرية في ضيافة مروان كنفاني لنبذ التعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لبّى العديد من نجوم كرة القدم المصرية دعوة مروان كنفاني، حارس مرمى الأهلي الأسبق لتناول الغداء واستعادة ذكريات الماضي الجميلة، تحت شعار «نبذ التعصب»، والتأكيد على الروح الرياضية بين جماهير الأندية، ومعالجة شتى أنواع التعصب في الرياضة، والعمل على التطبيق الجيد لها، وذلك بمناسبة إقامة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حضر من نجوم الكرة المصرية يأتي في مقدمتهم ، ريعو وطه إسماعيل وعزت أبو الروس وطه الطوخي وشوقي عبد الشافي وفتحي مبروك، لاعبو الأهلي السابقون، ومحمود أبورجيلة وأحمد مصطفى وسمير محمد علي، نجوم الزمالك السابقون، وشحتة نجم الاتحاد السكندري، ومصطفى رياض ومحمود حسن نجما الترسانة، والسيد محمد السيد الشهير بـ«زقلط» نجم نادي طنطا.

ووجه نجوم الكرة المصرية رسالة للجماهير بضرورة التحلي بالروح الرياضية، والابتعاد عن التعصب والكراهية، وإعلاء الروح الرياضية، والالتزام بالمبادئ، والبعد عن كل ما من شأنه أن يثير التعصب أو يؤثر على الأجواء، قبل مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة.