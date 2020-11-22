إصابة أحمد عبد الله عضو اتحاد الكرة بفيروس كورونا

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جدة - عمرو شويل أجرى الدكتور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها ايجابية. وتتضرع أسرة الاتحاد المصري لكرة القدم إلى المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الدكتور أحمد عبد الله وجميع المصابين

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