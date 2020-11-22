شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يعلن تعافي محمود البدري من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الإسماعيلى تدريباته اليومية استعدادا لخوض منافسات مسابقة الدورى المحلى بجانب البطولة العربية فى حال استئنافها ، واشتمل المران على مجموعة من التدريبات البدنية والتى من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين فضلا عن تخصيص جملة فنية على التسديدات بعيدة المدى باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف ، كما شهد المران مشاركة محمود البدرى ظهير أيسر الفريق بعد شفائه من فيروس كورونا بجانب عودة أرى بابل بعد عودته من منتخب بلاده.

وعلى هامش المران ، فقد أدى عمر الوحش ومحمد فوزى تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب قبل أن يختتم بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء.

وينتظر الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف ، إلا أن الفريق الاصفر رفع شعار الصفقات المجانية استعداداً للموسم الجديد، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا