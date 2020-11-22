شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى يعلن جاهزيته لنهائي القرن الأفريقي بين الزمالك والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، سلامته من فيروس كورونا وهوا ما نشره "اليوم السابع" من خلال مصادر مقربة من اللاعب التى أكدت سلامته من فيروس كورونا، وقال بن شرقى عبر "ستورى" حسابه على موقع "انستجرام" إنه جاهزا للتواجد مع الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

أشرف بن شرقى

وخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفني والإداري والطبي للفريق، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل انطلاق المران المقرر له بعد قليل بملعب عبداللطيف أبو رجيلة، استعدادا لدخول معسكر مغلق غداً، الإثنين، استعدادا لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظراً لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد في النهائى.

فيما تواجد محمد حسن لاعب وسط الزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد في سيارته، بعدما جاءت مسحته السابقة إيجابية، وتواجد اللاعب في السيارة، منذ دخوله إلى مقر النادي حتى مغادرته، حيث لم يقم بالنزول أو الاختلاط بأي لاعب.

كما تواجد مدحت عبدالهادي المدرب العام للزمالك في مقر النادي اليوم، من أجل الخضوع لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وحرص الجهاز الطبي للفريق على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والطبية، حيث خضع المدرب للمسحة بشكل منفرد في سيارته بعد إيجابية مسحته السابقة حيث قام بإتباع الإجراءات الاحترازية فى الفترة الأخيرة والبروتوكول العلاجي و خضع للمسحة اليوم للاطمئنان عليه.

ويأتى برنامج مواجهة الأهلى بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، اليوم، الأحد، استعداداً لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه غداً، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.

فيما يستعيد الزمالك جهود الثنائى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى، بعدما تغيب الثنائى عن مواجهة نادى مصر، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، والتى انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة طلائع الجيش فى نصف النهائى حيث غاب ساسى نظرا لإيقافه إلى جانب بن شرقى لعدم وصوله إلى القاهرة بعد المشاركات الخاصة بهما مع منتخبى تونس والمغرب إلا إن الجهاز الفني أكد استعادة جهودهما اليوم، من أجل الالتحاق رفقة زملائهم بالفريق في الاستعدادات الخاصة بالقمة الأفريقية، حيث من المنتظر عودة بن شرقى اليوم إلى القاهرة بعدما عاد ساسى مساء أمس، السبت.