شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت إصابة ناشئ المقاولون بقطع فى الرباط الصليبى والغضروف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبت الأشعة التى خضع لها الأمير على ناشئ المقاولون العرب الذى تم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول، إصابته بقطع فى الرباط الصليبى والغضروف، ليخرج من الحسابات الفنية لعماد النحاس مدرب المقاولون خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة ومازال الجهاز الطبى يفاضل بين عدة أماكن لإجراء الجراحة.

وخضع لاعبو المقاولون العرب، اليوم الأحد، لمسحة طبية للكشف عن كورونا وفقاً للبروتكولات المتبعة من قبل اتحاد الكرة المصرى، للاطمئنان على جميع اللاعبين قبل السفر إلى جيبوتى بـ 48 ساعة لمواجهة فريق أرتا سولار فى ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى تقام يوم 29 نوفمبر الجارى، ومن المقرر أن يترأس محسن صلاح رئيس النادى، بعثة ذئاب الجبل فى جيبوتى.