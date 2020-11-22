شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعد للرجاء المغربي بمواجهة البنك الأهلي وديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح مع نظيره بنادى البنك الأهلى احد الصاعدين لمسابقة الدورى الممتاز الجديد على إقامة ودية بين الفريقين يوم الأحد المقبل..وتأتى الودية ، ضمن استعدادات الفريق لخوض غمار النسخة الجديدة بالمسابقة المحلية ، إضافة لبطولة كأس العرب للاندية الأبطال حال استكمال منافستها.

وكان الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو قد وضع خطة تقوم على تنظيم سلسلة من الوديات متدرجة القوى من أجل وصول اللاعبين لأعلى معدلات بدنية وخططية قبيل استكمال المنافسات. وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف ، إلا أن الفريق الاصفر رفع شعار الصفقات المجانية استعداداً للموسم الجديد، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .