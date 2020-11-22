قبل مواجهة الأهلي.. بن شرقي يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

كشف النجم المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن تعرض اللاعب للإصابة.
وكتب بن شرقي منشوراً عبر خاصية "الستوري" على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قال فيه: "كل مايتم تداوله بخصوصي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، أنا جاهز لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا وسأقدم افضل ما لدي".
وذكرت وسائل إعلامية أن محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وضع برنامجاً تأهيلياً للمغربي محمد أوناجم، بعد الإصابة التي تعرض لها أمس السبت.
وكان أوناجم لاعب وسط الفريق، قد تعرض لشد خفيف في العضلة الأمامية قبل انطلاق مواجهة إف سي مصر في بطولة كأس مصر.
كما حرص الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جايمى باتشيكو، على إراحة اللاعب وعدم مشاركته في المباراة لعدم تفاقم إصابته قبل مواجهة الأهلي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وسيخوض اللاعب برنامجاً تأهيلياً خلال الأيام المقبلة استعداداً لنهائي دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق يوم الاثنين المقبل في أحد فنادق القاهرة، استعداداً لمواجهة الأهلي.
وسيواجه الزمالك فريق الأهلي، مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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