آخرهم وليد سليمان.. ارتفاع إصابات كورونا في الأهلي لـ5 لاعبين قبل أيام من نهائي إفريقيا

كتب: ضياء السقا

أصيب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت مسحته إيجابية للفيروس.

وبحسب بيان للأهلي، يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته.‏

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وباستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي.‏

وبذلك ارتفعت إصابات كورونا بين لاعبي الأهلي لـ 5 حالات، قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري.

وكان محمد شريف، لاعب النادي الأهلي والذي انتهت إعارته لإنبى، قد أعلن إصابته بالفيروس، بعد أيام قليلة من انتهاء معسكر المنتخب الوطني.

ونشر شريف عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر، قائلا، "الحمد لله positive covide – 19 ".

كما أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والمنتخب الأوليمبي إصابته بفيروس كورونا.

وكتب اللاعب الذي انتهت فترة إعارته للجونة بنهاية الدوري الماضي. عبر خاصية قصص موقع “انستجرام” أن مسحة كورونا الخاصة به إيجابية.

ومن المقرر أن يعزل اللاعب نفسه منزليا ويتناول بروتوكول العلاج بالتنسيق مع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود.

وأعلن الأهلي، في وقت سابق إصابة لاعبه محمود عبد المنعم " كهربا " بالفيروس.

كما أعلن الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بكورونا.

وقال الأهلي في بيان رسمي إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في تمام التاسعة مساء السابع والعشرين صوب أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة ديربي القرن بين الغريمين الزمالك ضد الأهلي في المواجهة المقررة بنهائي دوري أبطال أفريقيا