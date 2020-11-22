كتب: ضياء السقا
أصيب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت مسحته إيجابية للفيروس.
وبحسب بيان للأهلي، يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال ساعات للاطمئنان على حالته.
وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج العرب، والتي حقق خلالها الأهلي الفوز وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي بطولة كأس مصر.
وباستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب المران المسائي.
وبذلك ارتفعت إصابات كورونا بين لاعبي الأهلي لـ 5 حالات، قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري.
وكان محمد شريف، لاعب النادي الأهلي والذي انتهت إعارته لإنبى، قد أعلن إصابته بالفيروس، بعد أيام قليلة من انتهاء معسكر المنتخب الوطني.
ونشر شريف عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر، قائلا، "الحمد لله positive covide – 19 ".
كما أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والمنتخب الأوليمبي إصابته بفيروس كورونا.
وكتب اللاعب الذي انتهت فترة إعارته للجونة بنهاية الدوري الماضي. عبر خاصية قصص موقع “انستجرام” أن مسحة كورونا الخاصة به إيجابية.
ومن المقرر أن يعزل اللاعب نفسه منزليا ويتناول بروتوكول العلاج بالتنسيق مع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود.
وأعلن الأهلي، في وقت سابق إصابة لاعبه محمود عبد المنعم " كهربا " بالفيروس.
كما أعلن الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بكورونا.
وقال الأهلي في بيان رسمي إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.
وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم في تمام التاسعة مساء السابع والعشرين صوب أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة ديربي القرن بين الغريمين الزمالك ضد الأهلي في المواجهة المقررة بنهائي دوري أبطال أفريقيا
كانت هذه تفاصيل خبر آخرهم وليد سليمان.. ارتفاع إصابات كورونا في الأهلي لـ5 لاعبين قبل أيام من نهائي إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.