كالفيرت لوين يُشعل الصراع على ’’هداف البريميرليج‘‘ بثنائية في فولهام.. وصلاح يتراجع

كتب: ضياء السقا

انفرد المهاجم الإنجليزي دومينيك كالفيرت لوين، نجم إيفرتون، بصدارة هدافي البريميرليج للموسم الحالي 2020/2021، بعدما سجل هدفين في شباك فولهام، عصر الأحد، ليرفع رصيده من الأهداف لـ10 أهداف.

وانتزع فريق إيفرتون فوزًا صعبًا من مضيفه فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف إيفرتون دومينيك كالفيرت ليوين (هدفين) الأول بعد مرور 42 ثانية على بداية المباراة والثاني في الدقيقة 29 وعبد الله دوكوري في الدقيقة 35.

فيما سجل هدفي فولهام بوبي ريد في الدقيقة 15 وروبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 70.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فولهام عند أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وفيما يلي قائمة الهدافين:

1- دومينيك كالفيرت لوين 10 أهداف

2- سون هيونج مين 9 أهداف

3- جيمي فاردي 8 أهداف

3- محمد صلاح 8 أهداف

4- باترك بامفودر 7 أهداف

4- هاري كين 7 أهداف