كورونا تضرب الأهلي قبل النهائي الإفريقي.. الإعلان عن رابع حالة في الفريق الأحمر

كتب: ضياء السقا

أعلن محمد شريف، لاعب النادي الأهلي والذي انتهت إعارته لإنبى، إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام قليلة من انتهاء معسكر المنتخب الوطني.

ونشر شريف عبر صفحته بموقع التغريدات تويتر، قائلا، "الحمد لله positive covide – 19 ".

وبذلك ارتفعت إصابات كورونا بين لاعبي الأهلي لـ 4 حالات، قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأعلن أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي والمنتخب الأوليمبي إصابته بفيروس كورونا.

وكتب اللاعب الذي انتهت فترة إعارته للجونة بنهاية الدوري الماضي. عبر خاصية قصص موقع “انستجرام” أن مسحة كورونا الخاصة به إيجابية.

ومن المقرر أن يعزل اللاعب نفسه منزليا ويتناول بروتوكول العلاج بالتنسيق مع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة خالد محمود.

وأعلن الأهلي، في وقت سابق إصابة لاعبه محمود عبد المنعم " كهربا " بالفيروس.

كما أعلن الأهلي إصابة صالح جمعة صانع ألعاب الفريق بكورونا.

وقال الأهلي في بيان رسمي إن المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة جاءت ‏إيجابية، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة.‏