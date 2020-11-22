مواعيد أبرز مباريات اليوم بالدوري «الإنجليزي والإيطالي والإسباني و الألماني» والقنوات الناقلة

عددًا من المباريات الهامة يشهدها اليوم الأحد، حيث تقام عدة مباريات في الدوريات الأوروبية الكبرى، وأبرزها مواجهة ليفربول وليستر سيتي، في قمة لقاءات اليوم.

وقدم موقع "الوطن سبورت"، مواعيد أبرز مباريات اليوم بتوقيت القاهرة، إضافة إلى استعراض القنوات الناقلة لتلك المواجهات.

الدوري الإنجليزي

تُستكمل اليوم مباريات الجولة التاسعة، في الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، حيث تقام 4 مباريات، وتنطلق الأولى في الثانية ظهرا، وتجمع بين فريقي فولهام وإيفرتون، ويليها في الرابعة عصرا مواجهة شيفيلد يونايتد ضد وست هام يونايتد.

وتنطلق في السادسة والنصف مساء، مباراة ليدز يونايتد وأرسنال، على ملعب "إيلاند رود"، وتختتم مباريات اليوم بقمة اللقاءات بين فريقي ليفربول وليستر سيتي على ملعب أنفيلد، وتبدأ في التاسعة والربع مساء، وسيتم نقل كل المباريات عبر قناة "بي إن سبورتس HD2".

الدوري الإسباني

تتواصل اليوم مباريات الجولة العاشرة، في الدوري الإسباني "لا ليجا"، حيث تقام أربع مواجهات، حيث يحل خيتافي ضيفا على إيبار في الثالثة عصرا، ويليها في الخامسة والربع مباراة قادش وريال سوسيداد، وتبدأ مباراة غرناطة وريال بلد الوليد في السابعة والنصف.

وتختتم مباريات اليوم، في العاشرة، وتجمع بين ديبورتيفو ألافيس وفالنسيا، وسيتم نقل كل المباريات في الليجا عبر قناة "بي إن سبورتس HD3".



الدوري الإيطالي

تُختتم اليوم مباريات الجولة الثامنة، حيث تقام سبع مواجهات، وتبدأ المباراة الأولى في الواحدة والنصف ظهرا، بين فريقي فيورنتينا وبينيفينتو، ويليها في الرابعة عصرا أربع مباريات وأهمها مباراة إنتر ميلان ضد تورينو، على ملعب جوزيبي مياتزا، وسيتم نقلها عبر قناة "بي إن سبورتس HD4".

وتقام أيضا في الرابعة ثلاث مواجهات أخرى، حيث يلعب هيلاس فيرونا وساسولو، ويحل بارما ضيفا على روما، ويستضيف سامبدوريا نظيره بولونيا.

وتبدأ في السابعة مساء، مباراة أودينيزي ضد جنوى، ويليها قمة مباريات الجولة بين فريقي نابولي وميلان، على ملعب سان باولو، والتي ستنطلق في العاشرة إلا ربع مساء، وسيتم نقلها عبر قناة "بي إن سبورتس HD4".

الدوري الألماني

تُختتم اليوم مباريات الجولة الثامنة من الدوري الألماني "بوندسليجا"، حيث تقام مبارتين، حيث يلتقي فرايبورج وماينز في الرابعة والنصف عصرا، ويليها في السابعة مساء مباراة كولن ويونيون برلين، وسيتم نقلهما عبر قناة "سكاي سبورت بوندسليجا 1" والتي يتم بثها عبر القمر الأوروبي هوت بيرد.

الدوري الفرنسي

تُختتم اليوم مباريات الجولة 11، في الدوري الفرنسي "ليج أن"، حيث تقام ست لقاءات، حيث يلعب نانت وميتز في الثانية ظهرا، ويليها في الرابعة ثلاث مواجهات حيث يلتقي ديجون ولانس، ومونبيلييه ضد ستراسبورج، وستاد ريمس أمام أولمبيك نيم.

وتنطلق في السادسة مباراة أنجيه وأولمبيك ليون والتي سيتم نقلها عبر قناة "بي إن سبورتس HD6".، ويليها في العاشرة مباراة ليل ضد لوريان.

دوري أبطال آسيا

تتواصل مباريات دور المجموعات للقسم الشرقي من القارة، حيث يلعب في الثانية عشرة ظهرا فريقي سوون سامسونج الكوري ضد جوانجزو إيفرجراند الصيني، في منافسات المجموعة السابعة، ويليها في الثالثة عصرا مواجهة تجمع بين جيونبك هيونداي الكوري وشنجهاي الصيني، في منافسات المجموعة الثامنة، وسيتم نقل المباراتين عبر قناة "بي إن سبورتس HD7".