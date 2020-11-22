شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يتعاقد مع عبدالله بيكا لتدعيم صفوفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى السكة الحديد، مع عبدالله بيكا لاعب وسط المصرى البورسعيدى السابق، خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث عقد اللاعب جلسة مع بحضور نبيل كمال ومحمد نافع أعضاء مجلس الإدارة ومحمد جمال مدير الكرة وجمعه مشهور المدير الفني ووليد أنور مدير شئون اللاعبين، ليتم التعاقد بشكل رسمى مع "بيكا" والذى يعد أحد أهم الصفقات التى أبرمها فريق السكة استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات السكة الحديد غدًا الاثنين، من أجل إعداده لمواجهة فريق الترسانة فى إفتتاح مواجهات مسابقة دورى القسم الثانى لموسم 2020/ 2021.

وكان مسئولو اتحاد الكرة عرضوا المسافات التى تقطعها فرق دورى القسم الثانى فى السفر لخوض مباريات الدورى، وذلك خلال قرعة أندية القسم الثاني بمجموعاته الثلاث، وقام جمال محمد على بشرح تفصيلي لنظام المسابقة، وكذلك مسابقة القسم الثالث، بالاضافة لتقييم شامل للموسم الماضى، وبناءً على تلك المسافات الكبيرة، قرر اتحاد الكرة وضع فريقى الإعلاميين والشرقية للدخان ضمن مجموعة الصعيد، خاصة أن الإعلاميين سبق ولعب في مجموعة الصعيد، بجانب وضع طنطا ضمن مجموعة القاهرة.