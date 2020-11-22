شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤهل محمود علاء وأحمد عيد استعدادا لقمة نهائى إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمود علاء وأحمد عيد ثنائي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الذى أقيم اليوم، على ملعب النادى، وذلك بالجري حول الملعب، على الرغم من مشاركة الثنائي في لقاء الأمس أمام نادي مصر ببطولة الكأس بالكامل الذى جاء فى دور الثمانية والذى فاز به الزمالك بهدفين مقابل هدف، وذلك من أجل تجهيز الثنائى لمواجهة الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

واستكمل محمود علاء وعيد باقي التدريبات البدنية والاستشفاء فى صالة الجيمانزيوم الخاصة بنادى الزمالك، وضع جوزيه بيدرو مدرب الأحمال بالفريق الأبيض، برنامجا بدنيا واستشفائيا خاصا للاعبين الذين شاركوا بلقاء الكأس أمام نادي مصر أمس حيث أدى اللاعبون بعض التدريبات البدنية بجمانيزيوم النادي، بجانب عمليات الاستشفاء، وذلك لمعالجة الارهاق العضلي، والوصول إلى أعلى معدل تحهيزي للفترة المقبلة.

فيما حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على متابعة كافة الأمور الإدارية والتجهيزية للفريق اليوم وتواجد المشرف على الكرة بملعب النادى على هامش المران اليوم، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي .

كما حرص أمير مرتضى على الوقوف على الإجراءات الاحترازية والطبية المتبعة ومتابعتها بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل إجراء الفريق لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق المران اليوم، استعدادا لدخول معسكر مغلق غدا، الإثنين، ضمن التحضيرات لمواجهة الأهلى المقبلة فى النهائى القارى.