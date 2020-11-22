شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي ممثل الإسماعيلي في قرعة الدوري الجديد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان تكليف محمد إبراهيم عبد الرحيم عضو المجلس ممثلا عن النادى لحضور مراسم قرعة الموسم الجديد من الدوري الممتاز 2020-2021 والمقرر انطلاقها غدا فى تمام الواحدة ظهرا بأحد فنادق الجزيرة ، ومن المقرر أن يقوم كل ناد بتحديد الملعب الذى سيخوض عليه المباريات بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهات الأمنية.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف ، إلا أن الفريق الاصفر رفع شعار الصفقات المجانية استعداداً للموسم الجديد، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا..وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .