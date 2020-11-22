شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يضم "جورجينيو" مهاجم مانشستر سيتى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى وادى دجلة، فى التعاقد مع خورخي فرناندو باربوسا إنتيما الشهير بـ"جورجينيو"، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الحالية، ويعد جورجينيو أحد الخريجين من اكاديمية مانشستر سيتي ولعب في جميع مستويات الناشئين حتى سن 23 عامًا.

"جورجينيو" الذى يبلغ من العمر 25 عامًا ويحمل الجنسية الغينية والبرتغالية أيضًا لعب للعديد من الفرق الأوروبية أبرزها سانت ايتيان الفرنسي، ويُجيد اللعب بالقدم اليمنى كما يُجيد فى مركز الجناح والمهاجم، ويبلغ من العمر 25 عامًا، وكان عقده مع ناديه لودوجورتس رازجراد البلغاري ممتد حتى عام 2023 قبل أن ينجح دجلة فى التعاقد معه لمدة موسمين.

وانضم لاعب منتخب غينيا بيساو لمعسكر فريق وادى دجلة المقام حاليًا بالعين السخنة، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، حيث حضر اللاعب إلى القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ليوقع على العقود بشكل رسمى ثم الانضمام للمعسكر.

وكان وادى دجلة حصل على توقيع أحمد ميهوب حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق رسميا بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، وتم التعاقد فى حضور حازم خيرت مدير الكرة بنادى وادى دجلة ومحمد الزيات وكيل اللاعب.

أحمد ميهوب الملقب بخليفة الشناوي من مواليد 1996 كان ضمن صفوف الناشئين بنادي مصر المقاصة وصعد للفريق الأول مع إيهاب جلال المدير الفني السابق، وهو من اكتشاف أحمد سالم المدير الفنى السابق لنادى إطسا وصعد مع نادى سمسطا من القسم الثالث للممتاز ب الموسم الماضى وكان قريبا من الانضمام للإسماعيلى قبل أن يطالب اليونانى بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة بالتعاقد مع اللاعب بعد مشاهدته في احدي المباريات الودية .

ويعد ميهوب من الخامات الواعدة فى مركز حراسة المرمي حيث الطول الفارع والموهبة العالية، وأكد بابافاسيليو المدير الفنى لفريق وادى دجلة، أنه حارس مرمي منتخب مصر الأول فى المستقبل.