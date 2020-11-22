إصابة عضو اتحاد الكرة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأحد، إصابة أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأفادت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر "فيسبوك"، أن أحمد عبد الله أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية. ويتواجد أحمد عبد الله كعضو اللجنة الخماسية والتي تتولى شئون الكرة المصرية بصورة مؤقتة لحين انتخاب مجلس جديد. وشهدت الفترة الماضية ظهور أكثر من حالة مصابة بفيروس كورونا سواء من المنتخب المصري الأول أو الأوليمبي. وكان الاتحاد المصري أعلن إصابة ثلاثي المنتخب محمد صلاح ومحمد النني إلى جانب أحمد حسن "كوكا"، في المقابل أعلن محمد شريف إصابته بالفيروس وعلي جبر أيضًا. كما أعلن أحمد ياسر ريان مهاجم المنتخب الأوليمبي إصابته بالفيروس.

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