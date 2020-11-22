اتحاد الكرة يعقد جمعية عمومية غير عادية الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، عن دعوة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الـ 96 للانعقاد غير العادي في الحادية عشر صباح الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر.
وأشار اتحاد الكرة ، أن هذه الجمعية ستشهد مناقشة بنود اللائحة الجديدة للاتحاد التي وضعتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وفق التكليف الصادر لها من الاتحاد الدولي لكرة القدم في هذا الصدد.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في قاعة إيمرنت بفندق الماسة بمدينة نصر.
وأوضح اتحاد الكرة، أنه تسجيل الحضور يبدأ اعتبارا من التاسعة صباحا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة جميع الحضور.
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