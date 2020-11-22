خاص.. أسوان يحسم انتقال كريم الطيب إلى بيراميدز الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، أن هناك عرضاً رسمياً من نادي بيراميدز وصل لشراء كريم الطيب لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار أمين في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن هناك اجتماع غدا الاثنين لحسم انتقال اللاعب لفريق بيراميدز.

وتابع: "بيراميدز فقط من قدم عرضاً رسمياً لضم اللاعب ولا يوجد عروض أخرى رسمية".

وأضاف: "مجلس الادارة لا يمانع رحيل اللاعب بشرط تحقيق أقصى استفادة مادية من بيعه".

وأتم أمين تصريحاته: "لم نحدد مبالغ مالية حتى الآن، وسنحدد ذلك في اجتماع الغد".